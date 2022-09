La Vita Splendida, nuovo singolo di Tiziano Ferro: testo e significato (Di venerdì 9 settembre 2022) Si intitola “La Vita Splendida” l’atteso singolo inedito di Tiziano Ferro disponibile da oggi venerdì 9 Settembre in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica.Il brano apre la strada al prossimo album in uscita l’11 Novembre che si intitolerà “Il Mondo è nostro” (Virgin Records/Universal Music Italia). “La Vita Splendida” segna la collaborazione con due tra i più apprezzati artisti della scena italiana Brunori SAS e Dimartino, che firmano il brano con Tiziano per il suo ritorno alle scene. “La Vita Splendida è un dialogo ipotetico con una mia cara amica, una persona con cui sono cresciuto, mi sono confrontato a 20, 30 e 40 anni” racconta Tiziano Ferro che ... Leggi su zon (Di venerdì 9 settembre 2022) Si intitola “La” l’attesoinedito didisponibile da oggi venerdì 9 Settembre in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica.Il brano apre la strada al prossimo album in uscita l’11 Novembre che si intitolerà “Il Mondo è nostro” (Virgin Records/Universal Music Italia). “La” segna la collaborazione con due tra i più apprezzati artisti della scena italiana Brunori SAS e Dimartino, che firmano il brano conper il suo ritorno alle scene. “Laè un dialogo ipotetico con una mia cara amica, una persona con cui sono cresciuto, mi sono confrontato a 20, 30 e 40 anni” raccontache ...

