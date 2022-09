La storia del wrap dress | l’abito a vestaglia pratico ed elegante

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 9 settembre 2022) Life&People.it Unalunga oltre 40 anni, una bellezza senza tempo. Il, a distanza di anni, resta uno dei capi fondamentali dell’armadio femminile. Non passa mai di moda, esalta la silhouette e il punto vita, nasconde i difetti: per questo si addice a tutte le fisicità, anche alle donne più formose. Un abito semplice, morbido che avvolge il corpo con naturalezza ed eleganza. Non ha bottoni, zip o bustini, si incrocia davanti e si annoda con un laccetto (che passa attraverso delle asole) in vita creando uno scollo e uno spacco a seconda delle esigenze. Un must have per la comodità e la versatilità che lo contraddistinguono. Sensuale edpuò, infatti, essere indossato in tutte le occasioni. Generalmente è realizzato in jersey o comunque in tessuti molto leggeri e va bene sia di giorno sia di ...