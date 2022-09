La Star Games Benevento Women riparte tra conferme e importanti novità (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un piccolo periodo di pausa, un po’ di tempo per riordinare le idee e riorganizzarsi ed ecco che la Star Games Benevento Women è ripartita per una nuova stagione che, si spera, possa essere ricca di soddisfazioni e trionfi. Ultimo torneo chiuso in maniera entusiasmante, beneventane protagoniste nel campionato di Eccellenza con la conquista della Coppa Disciplina e un dominio per larghi tratti della stagione, la formazione di De Caro, alla fine, ha chiuso al terzo posto in classifica. Si riparte dal blocco che ha fatto bene e si spera che le ragazze possano crescere ancora di più, anche se in questa stagione dovranno fare a meno di due pilastri importanti, il capitano Marilina Orlando e la vice Antonietta Sorrentino che hanno ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Un piccolo periodo di pausa, un po’ di tempo per riordinare le idee e riorganizzarsi ed ecco che laè ripartita per una nuova stagione che, si spera, possa essere ricca di soddisfazioni e trionfi. Ultimo torneo chiuso in maniera entusiasmante, beneventane protagoniste nel campionato di Eccellenza con la conquista della Coppa Disciplina e un dominio per larghi tratti della stagione, la formazione di De Caro, alla fine, ha chiuso al terzo posto in classifica. Sidal blocco che ha fatto bene e si spera che le ragazze possano crescere ancora di più, anche se in questa stagione dovranno fare a meno di due pilastri, il capitano Marilina Orlando e la vice Antonietta Sorrentino che hanno ...

