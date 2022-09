La rivolta americana di Attica e la lotta per i diritti dei detenuti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 settembre 2022) In America al 9 settembre 1971 si verificò a New York la cosiddettadi. Una sanguinosa insurrezione carceraria considerata una delle più importanti battaglie per ideiLa battaglia die le carceri americane Ladi, fonte labalenabianca.comTutto cominciò con l’uccisione dell’attivista afromaericano e membro delle Pantere Nere George Jackson ad opera delle guardie carcerarie di San Quentin. Questo scatenò ladeidel carcere di massima sicurezza diche erano in gran parte neri. I carcerati sequestrarono 38 persone tra impiegati e guardie carcerarie dando il via ad una protesta che ebbe un grande risvolto mediatico. In fondo tutto quello che ...