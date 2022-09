La risposta di Jennette McCurdy a chi le chiede se ha perdonato sua madre per gli abusi

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 9 settembre 2022), 30 anni, ex star dei programmi Nickelodeon iCarly e Sam&Cat, sta facendo il giro di promozione per il suo libro di memorie Sono felice che miasia morta, e in un’intervista a Red Table Talk ha risposto a chi lese hasua. Durante l’intervista di mercoledì a Red Table Talk,ha raccontato in modo approfondito deglisubiti da suacon Jada Pinkett Smith, sua figlia Willow Smith e ladi Pinkett Smith, Adrienne Banfield Norrise e del perché il perdono non deve sempre essere l’obiettivo finale, un messaggio importante per tutte le persone che hanno vissuto relazioni tossiche eve. “Ho lavorato a lungo per ottenere il perdono. ...