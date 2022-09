La Regina Elisabetta muore a 96 anni: al suo capezzale c’erano tutti tranne Kate: il motivo è incredibile (Di venerdì 9 settembre 2022) La Regina Elisabetta è morta l’8 settembre 2022, dopo 70 anni di regno. Al suo capezzale è accorsa tutta la famiglia, ma tra loro non c’era Kate Middleton. La duchessa non c’era per una ragione ben precisa. Ecco quale. La Regina Elisabetta e Kate Middleton (fonte web)La Regina Elisabetta è morta l’8 settembre 2022, dopo un regno lunghissimo durato ben 70 anni. L’ultima volta in cui la Regina era apparsa in pubblico era stato martedì 6 settembre, in condizioni fragili ma fino all’ultimo ligia ai propri doveri di sovrana. La Regina aveva infatti presieduto al passaggio di consegne tra l’ex premier britannico Boris Johnson e Liz ... Leggi su topicnews (Di venerdì 9 settembre 2022) Laè morta l’8 settembre 2022, dopo 70di regno. Al suoè accorsa tutta la famiglia, ma tra loro non c’eraMiddleton. La duchessa non c’era per una ragione ben precisa. Ecco quale. LaMiddleton (fonte web)Laè morta l’8 settembre 2022, dopo un regno lunghissimo durato ben 70. L’ultima volta in cui laera apparsa in pubblico era stato martedì 6 settembre, in condizioni fragili ma fino all’ultimo ligia ai propri doveri di sovrana. Laaveva infatti presieduto al passaggio di consegne tra l’ex premier britco Boris Johnson e Liz ...

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - berlusconi : Con la Regina Elisabetta II scompare una figura di riferimento per il mondo intero. Mi unisco al lutto del governo… - Angelobu68 : RT @VittorioSgarbi: Alessandro Gassmann in un tweet sulla scomparsa della Regina Elisabetta: 'È morta un'anziana signora. Mi dispiace”. Par… - JunkerApp : RT @EcoCircolareCom: La morte della #reginaElisabetta è su tutti i giornali del mondo. Ma quale è stato il suo rapporto con l'#ambiente? Da… -