La regina Elisabetta e Lady Diana, le parole commoventi di William quando la madre rimase senza titolo 'Altezza Reale' (Di venerdì 9 settembre 2022) A Buckingham Palace si narra che quando Lady Diana intuì che la presenza di Camilla nel suo matrimonio con Carlo sarebbe stata un po' troppo ingombrante, si fosse rivolta direttamente alla regina Elisabetta chiedendole che cosa fare. La risposta della Sovrana? "Non lo so, Carlo è senza speranza". Quello, come raccontò Diana ad alcuni confidenti, fu il suo unico aiuto. Ciò che in apparenza sembra un semplice aneddoto vecchio quasi quarant'anni, racconta invece molto bene il rapporto complesso (e per certi versi mai nato) che legò la regina alla principessa del popolo. Due caratteri, due stili, due forma mentis troppo distanti per trovare un vero punto di incontro. Da una parte Elisabetta II, cresciuta a colpi di ...

