La Premier si ferma, l’omaggio per la morte della regina: weekend senza calcio nel Regno Unito (Di venerdì 9 settembre 2022) Non si giocherà la settima giornata di Premier League prevista per il prossimo weekend. In un vertice convocato oggi 9 settembre tra i club britannici è stato deciso di rinviare la giornata di campionato in omaggio alla regina Elisabetta II, morta ieri. Un gesto voluto dai responsabili dei club per «onorare la sua vita straordinaria e il suo contributo alla nazione, e in segno di rispetto». L’amministratore delegato della Premier, Richard Masters, ha parlato di «momento tremendamente triste non solo per la nazione, ma anche per i milioni di persone in tutto il mondo che l’hanno ammirata e ci uniamo a tutti coloro che piangono la sua scomparsa». September 9, 2022 su Open Leggi anche: Da The Crown a Una pallottola spuntata, quando Elisabetta II è finita sul grande schermo (e in tv) – I ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 settembre 2022) Non si giocherà la settima giornata diLeague prevista per il prossimo. In un vertice convocato oggi 9 settembre tra i club britannici è stato deciso di rinviare la giornata di campionato in omaggio allaElisabetta II, morta ieri. Un gesto voluto dai responsabili dei club per «onorare la sua vita straordinaria e il suo contributo alla nazione, e in segno di rispetto». L’amministratore delegato, Richard Masters, ha parlato di «momento tremendamente triste non solo per la nazione, ma anche per i milioni di persone in tutto il mondo che l’hanno ammirata e ci uniamo a tutti coloro che piangono la sua scomparsa». September 9, 2022 su Open Leggi anche: Da The Crown a Una pallottola spuntata, quando Elisabetta II è finita sul grande schermo (e in tv) – I ...

fanpage : Per la morte di #QueenElizabeth, a 96 anni, avvenuta nel pomeriggio di giovedì 9 settembre, tutto il Regno Unito e… - CrapanzanoRobin : RT @fattoquotidiano: Elisabetta, anche il calcio si ferma per lutto: la 7a giornata della Premier League sarà posticipata in segno di rispe… - nestquotidiano : La Premier League si ferma per Elisabetta II, il 19/9 i funerali - fattoquotidiano : Elisabetta, anche il calcio si ferma per lutto: la 7a giornata della Premier League sarà posticipata in segno di ri… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Morte Regina Elisabetta, si ferma la Premier League: rinviate le gare del week-end -