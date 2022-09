La Premier League si ferma per Elisabetta II, il 19/9 i funerali (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – I funerali di Stato della regina Elisabetta si terranno lunedì 19 settembre presso l’Abbazia di Westminster. A riportare la notizia sono i media del Regno Unito.La Premier League per questo fine settimana si ferma. Questa la decisione del calcio inglese “in segno di rispetto per Sua Maestà la Regina Elisabetta II”. I club della Premier hanno deciso di rinviare le gare della settima giornata di campionato e nella riunione di stamane “hanno reso omaggio alla Regina. Per onorare la sua vita straordinaria e il suo contributo alla nazione, e in segno di rispetto, il turno di Premier League di questo fine settimana sarà posticipato, inclusa la partita di lunedì sera”. L’amministratore delegato della ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Idi Stato della reginasi terranno lunedì 19 settembre presso l’Abbazia di Westminster. A riportare la notizia sono i media del Regno Unito.Laper questo fine settimana si. Questa la decisione del calcio inglese “in segno di rispetto per Sua Maestà la ReginaII”. I club dellahanno deciso di rinviare le gare della settima giornata di campionato e nella riunione di stamane “hanno reso omaggio alla Regina. Per onorare la sua vita straordinaria e il suo contributo alla nazione, e in segno di rispetto, il turno didi questo fine settimana sarà posticipato, inclusa la partita di lunedì sera”. L’amministratore delegato della ...

