La polemica politica sulle due mamme di Peppa Pig

Leggi su agi

(Di venerdì 9 settembre 2022) AGI - Oscurare 'pig' Lgtb+. La querelle è stata aperta da Fratelli d'Italia. "È inaccettabile la scelta degli autori del cartone animatoPig di inserire un personaggio con due", ha protestato ieri Federico Mollicone, responsabile cultura di FdI e candidato nel collegio plurinominale Lazio 1-01 della Camera. "Ancora una volta ilmente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli. Ma i bambini non possono essere solo bambini?", ha chiesto Mollicone. "Come ha dimostrato recentemente Giorgia Meloni siamo e saremo sempre in prima linea contro le discriminazioni, ma non possiamo accettare l'indottrinamento gender. Per questo chiediamo alla Rai, che acquista i dirittiserie diPig in Italia col canone di tutti gli italiani, di non ...