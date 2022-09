La nonna balla scatenata in discoteca | video

(Di venerdì 9 settembre 2022) Non c'è niente da fare. Se si ha la musica nel sangue l'età non conta. Lo dimostra questa nonnina che si muove come una vera e provetta ballerina alla faccia della Terza Età

rumba_magica : Quindi i meme sulla regina 'Siete brutti cattivi e irrispettosi', ma le battute su Meghan che balla sul cadavere ca… - row1756 : @pietrosa99 @federicoton99 Penso che intenda 'populismo'. Ormai i due termini sono sinonimi anche per la Treccani,… - AcidaSimpatica : Mia nonna che balla sopra la canzone dei Pinguini Questa donna è la mia cazzo di vita?? -

MTV.IT

Come l'amica diSperanza, il campionato rinasce nella sua routine non ancora autunnale e già ... ma Milik continua a segnare e dietro simolto poco: con questi presupposti, gran calma per ...Nel 2019, aveva postato su Instagram una foto in cuicon la, scrivendo: " Ho imparato le mie mosse dallaPat. La vera signora ". Aveva anche aggiunto l'hashtag: " La donna più cool ... Florence Pugh che porta sua nonna sul red carpet di Venezia 79 è dolcissima Classe 1972, icona anni Novanta, Natalia Estrada, che oggi compie cinquant’anni, fa un bilancio: «Sono anti-convenzionale, vivo senza schemi. Nella buona cucina, tra cavalli e musica country, ho trova ...Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono marito e moglie da neanche 24 ore. L'evento più atteso dell'anno ha catturato l'attenzione di tutti ed emozionato i fan, dal ...