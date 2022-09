La Nfl è il filo che unisce l'America (Di venerdì 9 settembre 2022) Con il roboante tonfo dei campioni in carica, i Los Angeles Rams, battuti 31 a 10 dai Buffalo Bills, questa notte ha preso il via la nuova stagione della National football league. L’egemonia della Nfl sul panorama sportivo Americano può essere constatata semplicemente spulciando gli ascolti televisivi: i dati ci mettono davanti a un dominio assoluto. Nel 2021, 75 dei 100 programmi televisivi più guardati in America erano partite di football Americano. Solamente l’insediamento presidenziale di Joe Biden (tenutosi il 20 gennaio 2021) è riuscito a sgattaiolare nella top ten e, comunque, ha totalizzato circa un terzo degli spettatori di Super Bowl LV. Lo strapotere mediatico del football Americano è altresì testimoniato dalla corsa all’oro degli ultimi mesi che ha stravolto le cabine di commento delle varie ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 9 settembre 2022) Con il roboante tonfo dei campioni in carica, i Los Angeles Rams, battuti 31 a 10 dai Buffalo Bills, questa notte ha preso il via la nuova stagione della National football league. L’egemonia della Nfl sul panorama sportivono può essere constatata semplicemente spulciando gli ascolti televisivi: i dati ci mettono davanti a un dominio assoluto. Nel 2021, 75 dei 100 programmi televisivi più guardati inerano partite di footballno. Solamente l’insediamento presidenziale di Joe Biden (tenutosi il 20 gennaio 2021) è riuscito a sgattaiolare nella top ten e, comunque, ha totalizzato circa un terzo degli spettatori di Super Bowl LV. Lo strapotere mediatico del footballno è altresì testimoniato dalla corsa all’oro degli ultimi mesi che ha stravolto le cabine di commento delle varie ...

