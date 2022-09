“La mia casa”, il tour teatrale di Raf (Di venerdì 9 settembre 2022) MILANO – Sulla scia del nuovo successo con il brano “Cherie”, che ha animato l’estate 2022, Raf annuncia LA MIA casa tour 2023, live nei prestigiosi palchi dei teatri italiani, dal prossimo maggio. Un atteso ritorno dal vivo dell’artista (dopo la parentesi del Due la Nostra Storia tour con il suo amico di sempre Umberto Tozzi) per ristabilire nuovamente l’abbraccio con il suo pubblico. “A casa tutti bene? È una domanda molto frequente e spesso soltanto formale che indica quanto il benessere e l’armonia dello spazio domestico e delle persone e animali con i quali lo condividiamo sia fondamentale per il nostro stesso benessere. Immaginando di allargare il concetto di casa all’intero pianeta terra, l’equazione rimane sempre la stessa. È un’illusione credere di poter stare bene se ci curiamo solo di noi ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 9 settembre 2022) MILANO – Sulla scia del nuovo successo con il brano “Cherie”, che ha animato l’estate 2022, Raf annuncia LA MIA2023, live nei prestigiosi palchi dei teatri italiani, dal prossimo maggio. Un atteso ritorno dal vivo dell’artista (dopo la parentesi del Due la Nostra Storiacon il suo amico di sempre Umberto Tozzi) per ristabilire nuovamente l’abbraccio con il suo pubblico. “Atutti bene? È una domanda molto frequente e spesso soltanto formale che indica quanto il benessere e l’armonia dello spazio domestico e delle persone e animali con i quali lo condividiamo sia fondamentale per il nostro stesso benessere. Immaginando di allargare il concetto diall’intero pianeta terra, l’equazione rimane sempre la stessa. È un’illusione credere di poter stare bene se ci curiamo solo di noi ...

