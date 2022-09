La Meloni rilancia la sfida del Made in Italy: penso a un portale di e-commerce italiano (video) (Di venerdì 9 settembre 2022) Giorgia Meloni continua a fare di ogni intervento e invito televisivo, un’occasione per illustrare e spiegare le posizioni di Fratelli d’Italia – il partito di cui è saldamente alla guida – su fisco e tasse (con priorità assoluta per ciò che concerne il caro bollette). Inflazione e caro energia; programma economico, Europa, posizioni in politica estera. E ancora: giovani e istruzione, lavoro e disoccupazione, emergenza sicurezza: e tutto ciò che è rimasto irrisolto, se non peggiorato, negli ultimi anni di sinistra al governo per manovre di Palazzo e non per mandato elettorale. Così, anche all’incontro organizzato da Confcommercio, nel quale ha affrontato alcuni dei temi politici più caldi del momento, la leader di Fdi non si è sottratta al confronto e alla platea dei rappresentanti delle imprese ha spiegato problemi, prospettive e strategie nella sua ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 settembre 2022) Giorgiacontinua a fare di ogni intervento e invito televisivo, un’occasione per illustrare e spiegare le posizioni di Fratelli d’Italia – il partito di cui è saldamente alla guida – su fisco e tasse (con priorità assoluta per ciò che concerne il caro bollette). Inflazione e caro energia; programma economico, Europa, posizioni in politica estera. E ancora: giovani e istruzione, lavoro e disoccupazione, emergenza sicurezza: e tutto ciò che è rimasto irrisolto, se non peggiorato, negli ultimi anni di sinistra al governo per manovre di Palazzo e non per mandato elettorale. Così, anche all’incontro organizzato da Confcommercio, nel quale ha affrontato alcuni dei temi politici più caldi del momento, la leader di Fdi non si è sottratta al confronto e alla platea dei rappresentanti delle imprese ha spiegato problemi, prospettive e strategie nella sua ...

SecolodItalia1 : La Meloni rilancia la sfida del Made in Italy: penso a un portale di e-commerce italiano (video)… - Sarx88 : La Meloni propone il Presidenzialismo, Calenda rilancia: 'noi la Monarchia assoluta' #QueenElizabeth… - vintagissimo : Sicuro il Capitone rilancia con qualche invasata pronta a strappargli il rosario dalle mani, la catenina o magari a… - MicCelozzi : RT @NomosCSP: #ElezioniPolitiche2022???? #SeguileconNomos: ??@GiorgiaMeloni: noi siamo pronti, gli italiani decideranno; ??Non c’è l’accordo… - FabioFrancesch : RT @NomosCSP: #ElezioniPolitiche2022???? #SeguileconNomos: ??@GiorgiaMeloni: noi siamo pronti, gli italiani decideranno; ??Non c’è l’accordo… -