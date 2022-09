La Gran Bretagna piange la sua Queen. Il 19 i funerali

matteosalvinimi : Gran Bretagna, il governo OGGI annuncia il blocco degli aumenti delle bollette di luce e gas per due anni! In attes… - vaticannews_it : 'Quelli di noi che lavorano nella #SantaSede e provengono da Gran Bretagna, Irlanda del Nord e dai Paesi del Common… - civcatt : 'Ha dato grande stabilità alla Gran Bretagna durante uno dei periodi di più rapidi cambiamenti sociali, politici, t… - Pranteddu_MF : RT @JamesLucasIT: Straordinarie riprese della Gran Bretagna edoardiana, 1903. - luminolo : RT @La_manina__: Vedo gente che si dichiara orgogliosamente repubblicana, mostrando anche una certa spocchia nei confronti dei britannici.… -

Ha sempre un modello, mai nessuno prima di lei nel 1947 aveva giurato di servire così fedelmente e per tutta la vita la patria, e lo ha fatto in modo eccezionale per lae il ...- Il Regno Unito si prepara ad una transizione epocale e rende omaggio alla regina Elisabetta II, morta ieri dopo 70 anni di regno. Era salita al trono giovanissima, nel 1952, per diventare simbolo ..."Durante tutta la sua vita, la mia amata madre è stata fonte di ispirazione. Abbiamo nei suoi confronti un grande debito, per l'esempio che è stata ...La regina Elisabetta ha regnato per più di 70 anni e la maggior parte delle persone non ha mai visto nessun'altro sul trono di Buckingham Palace. Da quando fu incoronata nel 1952, la ...