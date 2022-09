La Gran Bretagna piange la sua Queen Il 19 i funerali | lutto della famiglia reale fino a 7 giorni dopo

matteosalvinimi : Gran Bretagna, il governo OGGI annuncia il blocco degli aumenti delle bollette di luce e gas per due anni! In attes… - vaticannews_it : 'Quelli di noi che lavorano nella #SantaSede e provengono da Gran Bretagna, Irlanda del Nord e dai Paesi del Common… - civcatt : 'Ha dato grande stabilità alla Gran Bretagna durante uno dei periodi di più rapidi cambiamenti sociali, politici, t… - Carla92452813 : RT @JamesLucasIT: Straordinarie riprese della Gran Bretagna edoardiana, 1903. - DottiGeom : RT @parallelecinico: Ieri, un'ora prima di Italia-Gran Bretagna, è accaduta una cosa speciale. Un qualcosa che il piccolo Pietro, tifoso di… -

"Il Commonwealth (un'associazione dellae delle sue ex colonie, ndr ) ha le sue origini in una concezione razzista e paternalistica del dominio britannico come forma di tutela, ...La sovrana era "la roccia su cui è stata costruita la". Il Parlamento e popolo britannico garantiranno "sostegno e devozione a sua Maestà re Carlo III", che succede alla madre dopo 70 ...14.40 Truss: sostegno a Carlo,Corona è solida La Regina Elisabetta è stata "uno dei più grandi leader che il mondo abbia mai avuto". Così la premier britannica Truss,nel tributo alla Camera dei Comu- ...La regina Elisabetta II è morta all'età di 96 anni: lo ha annunciato la casa reale britannica. "La regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio" si legge nella nota di Buckingham Palace c ...