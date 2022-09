La fine di una relazione nel testo di Forget Me di Lewis Capaldi, l’indie folk al servizio del pop (traduzione) (Di venerdì 9 settembre 2022) Forget Me di Lewis Capaldi è certamente un brano autobiografico, ma anche una ritrovata consapevolezza per il cantautore scozzese che, in questi giorni, si è messo (quasi) a nudo nel vero senso della parola. Forget Me di Lewis Capaldi Con Forget Me, Lewis Capaldi si pone in prima linea per raccontare la fine di una relazione, declinata alla narrazione pop romantica senza gli sforzi di una fiction. Il cantautore, infatti, per scrivere questo brano si è ispirato alla rottura con una ex compagna. In quell’occasione Capaldi passò dei momenti difficili e si frustrava nel vedere che la ex, invece, sembrava stare meglio di lui: “Mi sembrava ingiusto nei miei confronti che lei ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 settembre 2022)Me diè certamente un brano autobiografico, ma anche una ritrovata consapevolezza per il cantautore scozzese che, in questi giorni, si è messo (quasi) a nudo nel vero senso della parola.Me diConMe,si pone in prima linea per raccontare ladi una, declinata alla narrazione pop romantica senza gli sforzi di una fiction. Il cantautore, infatti, per scrivere questo brano si è ispirato alla rottura con una ex compagna. In quell’occasionepassò dei momenti difficili e si frustrava nel vedere che la ex, invece, sembrava stare meglio di lui: “Mi sembrava ingiusto nei miei confronti che lei ...

CarloCalenda : Continuate con questa lungimirante campagna. ?@pdnetwork? ?@EnricoLetta?. Io non penso invece che voi siate il male… - borghi_claudio : @todorov_denis Io mi ricordo che la Von der Leyen siamo andati a tanto così da farla saltare prima ancora di cominc… - EnricoLetta : Abbiamo fatto una proposta credibile di riduzione delle #tasse sul #lavoro che darà a lavoratori e pensionati una m… - ACreamysDiaryGN : Se alla fine Carlo é riuscito a diventare Re d'Inghilterra, allora anch'io prima o poi riuscirò ad avere una gioia.… - marixdmt00 : Tu che eri una che viveva d’istinto ora al futuro ci credi a stento tu che per sempre non esiste mai che non esiste… -