La crisi energetica infiamma la campagna. Partiti in pressing sul governo (Di venerdì 9 settembre 2022) È ancora il caro energia a scaldare gli animi ormai a due settimane dal voto. Anche il segretario del Pd, Enrico Letta, è in pressing sul governo. Il suo appello arriva da Milano in occasione dell'incontro con gli imprenditori di Assolombarda, prima di dare il via da Brescia all'ecotour elettorale a bordo di un pulmino elettrico: "Se le risposte europee tardano, bisogna che le risposte nazionali siamo più forti". Insomma, "chiediamo al governo di essere molto forte e netto nella trattativa europea. Non c'è da aspettare, c'è da intervenire il più presto possibile sia a livello europeo che nazionale", rimarca il leader del Nazareno. Cambia magari qualche sfumatura, ma la richiesta di un intervento immediato per bloccare i rincari record delle bollette è praticamente unanime. Non le manda a dire il presidente di Forza Italia, Silvio ...

ivanscalfarotto : Vogliono andare al governo nel mezzo di una crisi energetica, con l’inflazione alle stelle e una guerra in corso.… - LegaSalvini : Paolo Borchia: dal commissario europeo Timmermans, tra i principali responsabili della crisi energetica che colpisc… - berlusconi : Lo stiamo ribadendo da giorni: il Paese ha bisogno di misure immediate per contrastare la crisi energetica. Occorre… - ZinciLara : RT @sergioalesi: il #M5S fa saltare l'approvazione del Decreto Aiuti bis, che stanzia circa 17 miliardi di Euro per fronteggiare la crisi e… - Nascialb : RT @sergioalesi: il #M5S fa saltare l'approvazione del Decreto Aiuti bis, che stanzia circa 17 miliardi di Euro per fronteggiare la crisi e… -