La Corea del Nord si autoproclama potenza atomica: «Approvato l'attacco nucleare preventivo» (Di venerdì 9 settembre 2022) Il governo della Corea del Nord ha Approvato una nuova legge che consente allo Stato di effettuare un attacco nucleare preventivo su un paese che si ritiene rappresenti una minaccia imminente per Pyongyang. La legge consente inoltre alla Corea del Nord di colpire automaticamente un avversario che attacchi per primo. Con la norma la Corea ha anche stabilito per legge il suo status di potenza nucleare. «Se il sistema di comando e controllo della forza nucleare nazionale rischia di essere attaccato da forze ostili, verrà effettuato automaticamente e immediatamente un attacco nucleare», è scritto nella legge approvata, secondo quanto riportato dalla KCNA. Kim: mai più colloqui ...

