La Corea del Nord è una potenza nucleare. La legge di Kim blocca futuri colloqui (Di venerdì 9 settembre 2022) Una nuova legge costruita dalla satrapia di Pyongyang permetterà alla Corea del Nord di effettuare un attacco atomico preventivo, e dichiara “irreversibile” status di potenza nucleare del Paese. Due passaggi che complicano notevolmente eventuali negoziati sulla denuclearizzazione, anche se in realtà sono in stallo da diverso tempo. E adesso si fa più concreata la possibilità che il leader Kim Jong-un possa ordinare di riprendere test nucleari (per la prima volta dal 2017), dando spessore operativo alla nuova giurisprudenza. Dopo il fallimento dei tentativi di contatto portati avanti dall’ex presidente statunitense Donald Trump – che aveva anche avuto alcuni vertici faccia a faccia con Kim – l’amministrazione di Joe Biden ha cercato di marginalizzare il dossier. Contemporaneamente, Pyongyang ha ... Leggi su formiche (Di venerdì 9 settembre 2022) Una nuovacostruita dalla satrapia di Pyongyang permetterà alladeldi effettuare un attacco atomico preventivo, e dichiara “irreversibile” status didel Paese. Due passaggi che complicano notevolmente eventuali negoziati sulla denuclearizzazione, anche se in realtà sono in stallo da diverso tempo. E adesso si fa più concreata la possibilità che il leader Kim Jong-un possa ordinare di riprendere test nucleari (per la prima volta dal 2017), dando spessore operativo alla nuova giurisprudenza. Dopo il fallimento dei tentativi di contatto portati avanti dall’ex presidente statunitense Donald Trump – che aveva anche avuto alcuni vertici faccia a faccia con Kim – l’amministrazione di Joe Biden ha cercato di marginalizzare il dossier. Contemporaneamente, Pyongyang ha ...

Agenzia_Ansa : La Corea del Nord ha sancito per legge il suo status di potenza nucleare. La nuova norma consente di effettuare un… - ilpost : La Corea del Nord ha approvato una legge che consentirà al paese di effettuare attacchi nucleari preventivi, nel ca… - ilpost : In Corea del Nord è stata approvata una legge che autorizza il paese a un attacco nucleare preventivo - LuciaLaVita1 : RT @luigiatzeni: Dopo il nuovo rinascimento Saudita , ben venuti nel nuovo rinascimento della Corea del Nord !FdI contro Peppa Pig, appello… - Dondolino72 : RT @ilpost: La Corea del Nord ha approvato una legge che consentirà al paese di effettuare attacchi nucleari preventivi, nel caso in cui ve… -