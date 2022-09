Kvaratskhelia conquista tutti | anche la Lega Serie A lo premia

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 9 settembre 2022) Khvichaè il calciatore del momento in Italia. Dopo il riconoscimento dell’AIC, il talento georgiano è stato nominato giocatore del mese di agostoper laA. Grazie alle sue performance nelle prime quattro giornate di campionato, l’ex Rubin Kazan riceve un nuovo premio, vincendo la concorrenza di Paulo Dybala, Teun Koopmeiners, Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic. A renderlo noto è laA stessa con un comunicato ufficiale: “Il premio EA SPORTS Player Of The Month di agosto è stato assegnato al calciatore del Napoli Khvicha. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Spezia, in programma sabato 10 settembre 2022 alle ore 15.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli”. Il comunicato stampa ...