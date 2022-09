Kiev e la tattica americana Roc | ecco perché si sta ribaltando tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 settembre 2022) Martedì pomeriggio la macchina di Artyom Bardin, capo dell'amministrazione filorussa di Berdyansk, è saltata in aria. La sorte del ferito è ancora incerta, ma sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Si tratta dell'ultimo caso in ordine di tempo di diversi attacchi simili condotti nelle città controllate dai russi come Melitopol, Mariupol, Kherson e la stessa Berdyansk. Iniziano a essere parecchi, così, i segnali che non si tratti di iniziative sconnesse da parte di singole cellule di resistenza ucraina. Secondo diversi analisti militari occidentali,starebbe infatti utilizzando uno specifico metodo di guerra sviluppato dalle forze speciali americane e ideato proprio per contrastare la Russia e impantanare il suo enorme esercito. Si chiama Resistance Operating Concept ed è stato messo in piedi nel 2013 sulla scia della guerra in Georgia del 2008, scenario con ...