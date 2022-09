Kate Middleton è la nuova principessa del Galles dopo Lady Diana (Di venerdì 9 settembre 2022) Non era scontato l’annuncio già oggi, nel suo primo discorso da Re. E invece Carlo, ha nominato pubblicamente suo figlio William Principe del Galles il che significa che Kate Middleton, duchessa di Cornovaglia e Cambridge, sarà la prima principessa del Galles dalla morte della principessa Diana nel 1997. Kate sapeva che questo momento prima o poi sarebbe arrivato e di certo in questi anni si è preparata a “sopportare” una eredità non facile. Oggi la moglie di William è uno dei membri più amati della famiglia reale, non teme quindi di deludere o tradire le aspettative dei sudditi di sua maestà. dopo la morte della regina Elisabetta II all’età di 96 anni giovedì, i membri anziani della famiglia reale riceveranno nuovi titoli, con ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 settembre 2022) Non era scontato l’annuncio già oggi, nel suo primo discorso da Re. E invece Carlo, ha nominato pubblicamente suo figlio William Principe delil che significa che, duchessa di Cornovaglia e Cambridge, sarà la primadeldalla morte dellanel 1997.sapeva che questo momento prima o poi sarebbe arrivato e di certo in questi anni si è preparata a “sopportare” una eredità non facile. Oggi la moglie di William è uno dei membri più amati della famiglia reale, non teme quindi di deludere o tradire le aspettative dei sudditi di sua maestà.la morte della regina Elisabetta II all’età di 96 anni giovedì, i membri anziani della famiglia reale riceveranno nuovi titoli, con ...

