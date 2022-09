Juventus: Szczesny e Di Maria ancora out contro la Salernitana (Di venerdì 9 settembre 2022) Antivigilia di campionato per i bianconeri di mister Allegri, tornati alla Continassa oggi, dopo una giornata di riposo. Il gruppo si è focalizzato su esercitazioni tecniche di possesso palla e per la manovra avanzata con reazione alla palla persa. Il tecnico valuta inoltra un possibile ritorno al 4-3-3, o continuare con il 3-5-2 utilizzato nella sfida contro il Psg. In porta assente ancora Szczesny per infortunio, out anche Di Maria, il cui rientro è posticipato. Rabiot dovrebbe invece essere regolarmente in campo. La squadra svolgerà la rifinitura domani mattina, al termine Allegri terrà la conferenza stampa pre-match alle 13.30 all’Allianz Stadium. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) Antivigilia di campionato per i bianconeri di mister Allegri, tornati alla Continassa oggi, dopo una giornata di riposo. Il gruppo si è focalizzato su esercitazioni tecniche di possesso palla e per la manovra avanzata con reazione alla palla persa. Il tecnico valuta inoltra un possibile ritorno al 4-3-3, o continuare con il 3-5-2 utilizzato nella sfidail Psg. In porta assenteper infortunio, out anche Di, il cui rientro è posticipato. Rabiot dovrebbe invece essere regolarmente in campo. La squadra svolgerà la rifinitura domani mattina, al termine Allegri terrà la conferenza stampa pre-match alle 13.30 all’Allianz Stadium. SportFace.

