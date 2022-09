Juventus, rinnovata partnership con Coca-Cola: “Obiettivo valorizzazione mercato europeo” (Di venerdì 9 settembre 2022) La Juventus ha annunciato il rinnovo pluriennale della partnership con Coca-Cola, iniziata nel 2019, con l’Obiettivo comune di coinvolgere sempre più i tifosi, come si legge nella nota del club: “Coca-Cola e Juventus collaboreranno insieme per coinvolgere i tifosi a livello europeo con diverse iniziative e attività che vedranno protagoniste anche le Juventus Women. Si parla di una collaborazione che celebra la magia nata dall’incontro tra tifosi e che lega la comunità bianconera nella sua totalità. L’accordo prevede l’esclusiva nella categoria degli ‘sparkling soft drink’ con la presenza dei prodotti nelle aree Hospitality e in tutti i punti vendita dell’Allianz Stadium, la nostra casa, nei vari momenti pre, durante ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) Laha annunciato il rinnovo pluriennale dellacon, iniziata nel 2019, con l’comune di coinvolgere sempre più i tifosi, come si legge nella nota del club: “collaboreranno insieme per coinvolgere i tifosi a livellocon diverse iniziative e attività che vedranno protagoniste anche leWomen. Si parla di una collaborazione che celebra la magia nata dall’incontro tra tifosi e che lega la comunità bianconera nella sua totalità. L’accordo prevede l’esclusiva nella categoria degli ‘sparkling soft drink’ con la presenza dei prodotti nelle aree Hospitality e in tutti i punti vendita dell’Allianz Stadium, la nostra casa, nei vari momenti pre, durante ...

junews24com : Juventus, rinnovata la partnership con Coca-Cola: tutte le iniziative. I dettagli - junews24com : Juventus, rinnovata la partnership con Coca-Cola: tutte le iniziative. I dettagli - - ZonaBianconeri : RT @bertuccibr1: È stata rinnovata la #partnership tra #Juventus ed #Allianz anche in #Europa #marketing #sponsor #ChampionsLeague - bertuccibr1 : È stata rinnovata la #partnership tra #Juventus ed #Allianz anche in #Europa #marketing #sponsor #ChampionsLeague - Dalla_SerieA : Juve, serve tempo ma non c’è: Allegri e la squadra in cantiere - -

Salernitana, Iervolino: "Obiettivo parte sinistra della classifica" ...e artefice della salvezza dello scorso anno è al timone di una formazione completamente rinnovata ... Domenica la Salernitana farà visita alla Juventus. Il presidente mette in guardia i suoi perché ... Juventus, partnership rinnovata ufficialmente: sarà la prima volta Ultim'ora Juventus ufficiale: l'annuncio diramato dal club bianconero non lascia spazio ad alcun dubbio. Dopo la parentesi europea in casa del Psg, la Juventus si rituffa in campionato: gli uomini di Allegri se la vedranno con una Salernitana motivata e che si presenta allo Stadium con rinomate certezze, desiderosa di confermare quei progressi che ... JuveLive Juventus, partnership rinnovata ufficialmente: sarà la prima volta Ultim’ora Juventus ufficiale: l’annuncio diramato dal club bianconero non lascia spazio ad alcun dubbio. Dopo la parentesi europea in casa del Psg, la Juventus si rituffa in campionato: gli uomini di ... UFFICIALE - Juventus e Coca-Cola ancora insieme La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, annuncia il rinnovo della partnership con Coca-Cola: " Continua, nel segno della condivisione dentro e fuori dal campo, il percorso di ... ...e artefice della salvezza dello scorso anno è al timone di una formazione completamente... Domenica la Salernitana farà visita alla. Il presidente mette in guardia i suoi perché ...Ultim'oraufficiale: l'annuncio diramato dal club bianconero non lascia spazio ad alcun dubbio. Dopo la parentesi europea in casa del Psg, lasi rituffa in campionato: gli uomini di Allegri se la vedranno con una Salernitana motivata e che si presenta allo Stadium con rinomate certezze, desiderosa di confermare quei progressi che ... Juventus, partnership rinnovata ufficialmente: sarà la prima volta Ultim’ora Juventus ufficiale: l’annuncio diramato dal club bianconero non lascia spazio ad alcun dubbio. Dopo la parentesi europea in casa del Psg, la Juventus si rituffa in campionato: gli uomini di ...La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, annuncia il rinnovo della partnership con Coca-Cola: " Continua, nel segno della condivisione dentro e fuori dal campo, il percorso di ...