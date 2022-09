Jeff Bezos, l’ex moglie MacKenzie Scott dona ville da 55 milioni di dollari in beneficenza (Di venerdì 9 settembre 2022) Il cuore grande di MacKenzie Scott non smette di stupire. l’ex moglie di Jeff Bezos ha di nuovo lasciato il segno con una cospicua donazione. Come reso noto dalla California Community Foundation, organizzazione filantropica no profit, l’ex Mrs Amazon ha donato due abitazioni dal valore di 55 milioni di dollari in beneficenza con un atto registrato il 29 luglio di quest’anno. Non è la prima volta che MacKenzie Scott si prodiga nel donare a persone meno fortunate parte del suo patrimonio. Proprietaria di molti immobili, dopo il divorzio ha ceduto a due abitazioni acquistate, una nel 2007 per 24,45 milioni di ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 9 settembre 2022) Il cuore grande dinon smette di stupire.diha di nuovo lasciato il segno con una cospicuazione. Come reso noto dalla California Community Foundation, organizzazione filantropica no profit,Mrs Amazon hato due abitazioni dal valore di 55diincon un atto registrato il 29 luglio di quest’anno. Non è la prima volta chesi prodiga nelre a persone meno fortunate parte del suo patrimonio. Proprietaria di molti immobili, dopo il divorzio ha ceduto a due abitazioni acquistate, una nel 2007 per 24,45di ...

