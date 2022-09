Italia-Slovenia in tv | Mondiali volley 2022 | orario semifinale e su che canale vederla in chiaro

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 settembre 2022) Domani, sabato 10 settembre, proseguirà il tabellone ad eliminazione diretta deidimaschile, che vedrà giocarsi gli ultimi quattro match a Katowice, in Polonia: in serata si giocheranno le due semifinali ed alle ore 21.00 l’, che ha battuto la Francia nei quarti, sfiderà la, che ha estromesso l’Ucraina. La diretta tv disarà fruibile su Rai 2 e Sky Sport Action, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, Now eball World TV. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di tutte le sfide degli azzurri. Di seguito il programma dell’maschile con l’della sfida delle semifinali....