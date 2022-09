Italia-Olanda oggi, Europei pallanuoto femminile: dove vedere in diretta la finale per il terzo posto (Di venerdì 9 settembre 2022) Ultimo match del Setterosa nell'avventura continentale degli Europei femminili di pallanuoto. oggi, venerdì 9 settembre, le ragazze di Carlo Silipo sfideranno l'Olanda nella finale per il terzo-quarto posto. L'obiettivo è... Leggi su europa.today (Di venerdì 9 settembre 2022) Ultimo match del Setterosa nell'avventura continentale deglifemminili di, venerdì 9 settembre, le ragazze di Carlo Silipo sfideranno l'nellaper il-quarto. L'obiettivo è...

nicco_gi : @bragachiara @pdnetwork Gli amici del PD di Germania, Austria, Olanda, Belgio invece scherzano. ?? Gli unici contro… - azzurra92237619 : RT @N013Q: L'EU impone il razionamento come unica “soluzione”, la ECB alza i tassi, Germania e Francia si fanno il loro accordo bilaterale… - dottorsanto : RT @N013Q: L'EU impone il razionamento come unica “soluzione”, la ECB alza i tassi, Germania e Francia si fanno il loro accordo bilaterale… - MilanoNeko : @LeonardoPanetta Il paragone poi dell’italia con l’olanda è totalmente cretino. Noi lunghi più di 1200 km, loro cir… - Loredan83532601 : @SimonaMalpezzi Invece la Germania, l'Austria, e soprattutto l'Olanda non si oppongono? Loro non sono i nemici dell… -