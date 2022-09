Italia-Gran Bretagna 90-56, Europei basket: vittoria, ora la Serbia (Di venerdì 9 settembre 2022) In un Forum d’Assago in cordoglio per la morte della Regina Elisabetta II d’Inghilterra, la Nazionale Italiana di pallacanestro di Gianmarco Pozzecco ha schiantato la Gran Bretagna nell’ultima partita della fase a gironi della rappresentativa sportiva del Vecchio Continente dedicata alla palla a spicchi. Una vittoria nettissima, quella degli azzurri, che sono riusciti a sconfiggere il fanalino di coda anglosassone che ha perso tutte le sfide di questo raggruppamento. Missione compiuta in partita, ma non nel gruppo: arrivando quarto, infatti, l’Italia dovrà affrontare la forte Serbia nel turno ad eliminazione diretta. Ecco cosa è successo in Italia-Gran Bretagna, gara valevole per gli Europei di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) In un Forum d’Assago in cordoglio per la morte della Regina Elisabetta II d’Inghilterra, la Nazionalena di pallacanestro di Gianmarco Pozzecco ha schiantato lanell’ultima partita della fase a gironi della rappresentativa sportiva del Vecchio Continente dedicata alla palla a spicchi. Unanettissima, quella degli azzurri, che sono riusciti a sconfiggere il fanalino di coda anglosassone che ha perso tutte le sfide di questo raggruppamento. Missione compiuta in partita, ma non nel gruppo: arrivando quarto, infatti, l’dovrà affrontare la fortenel turno ad eliminazione diretta. Ecco cosa è successo in, gara valevole per glidi ...

