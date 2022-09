Italia-Francia oggi, Test Match rugby femminile: orario, canale tv, formazioni, streaming (Di venerdì 9 settembre 2022) Torna in campo oggi l’Italdonne di rugby e lo fa nuovamente contro la Francia dopo lo 0-21 subito a Nizza una settimana fa. Ultimo appuntamento per le azzurre prima di volare in Nuova Zelanda, dove a ottobre si disputerà la Coppa del Mondo di rugby. Melissa Bettoni, 71 presenze in maglia Azzurra, capitanerà per la prima volta il gruppo; Vittoria Ostuni Minuzzi scenderà in campo come estremo, e Beatrice Rigoni torna a indossare la maglia numero 12. Cambio della mediana, affidata a Veronica Madia e Sofia Stefan; Francesca Sgorbini, Isabella Locatelli e Gaia Maris saranno in campo dal primo minuto. Rientrano a foglio gara Sara Tounesi e Francesca Granzotto, pronte a subentrare dalla panchina. Michela Sillari toccherà il traguardo delle 70 presenze. Italia-Francia si disputerà a Biella ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) Torna in campol’Italdonne die lo fa nuovamente contro ladopo lo 0-21 subito a Nizza una settimana fa. Ultimo appuntamento per le azzurre prima di volare in Nuova Zelanda, dove a ottobre si disputerà la Coppa del Mondo di. Melissa Bettoni, 71 presenze in maglia Azzurra, capitanerà per la prima volta il gruppo; Vittoria Ostuni Minuzzi scenderà in campo come estremo, e Beatrice Rigoni torna a indossare la maglia numero 12. Cambio della mediana, affidata a Veronica Madia e Sofia Stefan; Francesca Sgorbini, Isabella Locatelli e Gaia Maris saranno in campo dal primo minuto. Rientrano a foglio gara Sara Tounesi e Francesca Granzotto, pronte a subentrare dalla panchina. Michela Sillari toccherà il traguardo delle 70 presenze.si disputerà a Biella ...

