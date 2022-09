Italia, che colpo! Francia battuta 26 - 19, ora testa al Mondiale (Di venerdì 9 settembre 2022) A Biella, davanti a un migliaio di spettatori, l'Italia femminile ha battuto 26 - 19 la Francia nell'ultimo test prima della Coppa del Mondo in Nuova Zelanda. Meno di una settimana dopo essere state ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 9 settembre 2022) A Biella, davanti a un migliaio di spettatori, l'femminile ha battuto 26 - 19 lanell'ultimo test prima della Coppa del Mondo in Nuova Zelanda. Meno di una settimana dopo essere state ...

CarloCalenda : Un #infermiere che lavora 10 ore al giorno, preparato, che ha a che fare con la malattia e la morte, guadagna in It… - elio_vito : Orban ha approvato in Ungheria una legge per vietare ai minori contenuti che raffigurano cambiamento di genere e l’… - GiuseppeConteIT : Per noi il programma elettorale non è un malloppo di carta da consegnare qualche giorno prima delle elezioni. È que… - universo_astro : RT @CristinaMolendi: I #5stelle bloccano il #DLAiutiBis perché #Draghi annuncia una stretta sulle norme che regolano il #superbonus110 edil… - realeincanto : @itsmeback_ Dichiaro ufficialmente che non voterò Forza Italia. -