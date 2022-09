Italbasket, continua il percorso azzurro: sfida alla Serbia (Di venerdì 9 settembre 2022) Gli azzurri sono arrivati a Berlino Gli azzurri dell’Italbasket sono a Berlino dopo dopo la conclusione del girone C al Forum di Milano. Il quarto posto conclusivo nella prima fase significa per agli ottavi di finale il big match contro la Serbia, una delle squadre più forti in Europa e non solo. Una storia, quella tra l’Italia e i serbi, che negli ultimi anni ha vissuto capitoli importanti come l’exploit di Belgrado del 2021, la vittoria che ha qualificato gli Azzurri ai Giochi Olimpici di Tokyo. Leggi anche: Eurobasket, l’Italia avanza e vola agli ottavi Molte cose sono cambiate da allora anche se sono passati solo 14 mesi. La squadra di coach Svetislav Pesic ha dominato il proprio girone inanellando 5 vittorie in 5 gare contro Finlandia, Polonia, Rep. Ceca, Israele e Paesi Bassi: cinque successi netti con gare dall’andamento a senso unico. Per ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 settembre 2022) Gli azzurri sono arrivati a Berlino Gli azzurri dell’sono a Berlino dopo dopo la conclusione del girone C al Forum di Milano. Il quarto posto conclusivo nella prima fase significa per agli ottavi di finale il big match contro la, una delle squadre più forti in Europa e non solo. Una storia, quella tra l’Italia e i serbi, che negli ultimi anni ha vissuto capitoli importanti come l’exploit di Belgrado del 2021, la vittoria che ha qualificato gli Azzurri ai Giochi Olimpici di Tokyo. Leggi anche: Eurobasket, l’Italia avanza e vola agli ottavi Molte cose sono cambiate da allora anche se sono passati solo 14 mesi. La squadra di coach Svetislav Pesic ha dominato il proprio girone inanellando 5 vittorie in 5 gare contro Finlandia, Polonia, Rep. Ceca, Israele e Paesi Bassi: cinque successi netti con gare dall’andamento a senso unico. Per ...

