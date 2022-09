Inzaghi cerca la scossa, la dirigenza rinnova la fiducia al tecnico (Di venerdì 9 settembre 2022) Giorni complicati per l’Inter, alle prese con la bruciante sconfitta nel derby con il Milan e con il bruttissimo esordio in Champions League contro il Bayern Monaco. Inzaghi cerca la scossa dopo un periodo davvero negativo per la squadra e intanto la dirigenza ha rinnovato la fiducia al vicentino. Inzaghi cerca la scossa, decisive le prossime gare? Il secondo anno post Conte è sempre il più complicato, una tendenza che si sta confermando anche in questo caso. Ora però Simone Inzaghi dovrà dimostrare la maturità del grande tecnico. Le parole di Marotta sono state chiare: “Ha la fiducia? Ci mancherebbe, Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro, sa gestire benissimo la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 9 settembre 2022) Giorni complicati per l’Inter, alle prese con la bruciante sconfitta nel derby con il Milan e con il bruttissimo esordio in Champions League contro il Bayern Monaco.ladopo un periodo davvero negativo per la squadra e intanto lahato laal vicentino.la, decisive le prossime gare? Il secondo anno post Conte è sempre il più complicato, una tendenza che si sta confermando anche in questo caso. Ora però Simonedovrà dimostrare la maturità del grande. Le parole di Marotta sono state chiare: “Ha la? Ci mancherebbe,sta facendo un ottimo lavoro, sa gestire benissimo la ...

fantinfr19 : Inzaghi se vuoi un consiglio cerca di Uscire dai Soliti Schemi di Gioco ! Unica soluzione per uscire da questo periodo di Impasse ! - Onda_CalabraIII : @FrankDeSboer Infatti aveva pienamente ragione che cazzo c'entra con le parole di Inzaghi che è uno che cerca scuse su scuse? - TMW_radio : ? #Editoriale ??? Fabrizio Ponciroli: «#Inter, #Inzaghi è in confusione: si cerca sempre una scusa per annebbiare… - ParloInter : Serve la #scossa. Ieri meeting Inzaghi squadra alla presenza dei dirigenti: si cerca una soluzione comune per ripar… - ParmeshSriv : RT @SimoneTogna: #Inter, qui Appiano: confronto dirigenza (Marotta, Zanetti, Baccin e Ausilio) con #Inzaghi, lo staff e i calciatori: si ce… -