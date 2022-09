Intimidazioni agli agricoltori per garantirsi pascolo abusivo. Arrestate 4 persone (Di venerdì 9 settembre 2022) Alle prime luci dell’alba i militari della Compagnia Carabinieri di Manduria, con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori” Puglia e di un velivolo del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di quattro indagati (tre in carcere, uno agli arresti domiciliari), presunti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di introduzione di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, estorsione, incendio, danneggiamento e occupazione di edificio, oltre che – a vario titolo – dei reati di detenzione e porto illegale di armi, furto e minaccia. Le prolungate e articolate indagini hanno preso il via da un’attenta analisi ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 9 settembre 2022) Alle prime luci dell’alba i militari della Compagnia Carabinieri di Manduria, con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori” Puglia e di un velivolo del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di quattro indagati (tre in carcere, unoarresti domiciliari), presunti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di introduzione di animali nel fondo altrui e, estorsione, incendio, danneggiamento e occupazione di edificio, oltre che – a vario titolo – dei reati di detenzione e porto illegale di armi, furto e minaccia. Le prolungate e articolate indagini hanno preso il via da un’attenta analisi ...

WorksInItalian : Esatto: ancora non è al governo. Quando lo sarà, ci saranno solo i pestaggi e le intimidazioni. D'altra parte non d… - Chritchen : RT @rulajebreal: @GuidoCrosetto Come previsto, Crosetto si conferma un troll, che passa dalle intimidazioni, alle minaccie fino agli insult… - smalltalkish : RT @rulajebreal: @GuidoCrosetto Come previsto, Crosetto si conferma un troll, che passa dalle intimidazioni, alle minaccie fino agli insult… - Iness054193682 : RT @rulajebreal: @GuidoCrosetto Come previsto, Crosetto si conferma un troll, che passa dalle intimidazioni, alle minaccie fino agli insult… - cafifal : RT @rulajebreal: @GuidoCrosetto Come previsto, Crosetto si conferma un troll, che passa dalle intimidazioni, alle minaccie fino agli insult… -