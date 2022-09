Inter-Torino, Juric salta la trasferta. Paro: “La squadra ha ottimo spirito” (Di venerdì 9 settembre 2022) Niente trasferta contro l’Inter per l’allenatore del Torino Ivan Juric. Costretto al riposo a causa di una polmonite, il tecnico non viaggerà con la squadra dopo un controllo alla clinica Fornaca di Torino. “Per lui è una sofferenza guardare le partite da casa: l’aspetto positivo è che le cure stanno funzionando“, spiega il vice Matteo Paro che guiderà i granata in panchina contro i nerazzurri. Juric tuttavia riesce comunque a stare in contatto con la sua squadra: “In ogni caso poteva vedere gli allenamenti e sentire i ragazzi, io sono andato a casa sua con le dovute precauzioni e ci siamo confrontati continuamente e ho visto comunque una squadra con un ottimo spirito, tutti speriamo ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) Nientecontro l’per l’allenatore delIvan. Costretto al riposo a causa di una polmonite, il tecnico non viaggerà con ladopo un controllo alla clinica Fornaca di. “Per lui è una sofferenza guardare le partite da casa: l’aspetto positivo è che le cure stanno funzionando“, spiega il vice Matteoche guiderà i granata in panchina contro i nerazzurri.tuttavia riesce comunque a stare in contatto con la sua: “In ogni caso poteva vedere gli allenamenti e sentire i ragazzi, io sono andato a casa sua con le dovute precauzioni e ci siamo confrontati continuamente e ho visto comunque unacon un, tutti speriamo ...

