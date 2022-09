Inter, Darmian: 'Non ascoltiamo le critiche, guardiamo avanti. Noi favoriti? Risponderà il campo' (Di venerdì 9 settembre 2022) Matteo Darmian, esterno dell'Inter, è stato Intervistato da Dazn in vista della sfida di campionato contro il Torino: "Che stagione... Leggi su calciomercato (Di venerdì 9 settembre 2022) Matteo, esterno dell', è statovistato da Dazn in vista della sfida di campionato contro il Torino: "Che stagione...

Inter : ?? A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi… - Inter_1908___ : RT @InterHubOff: ??Darmian a DAZN: “Le critiche possono servire come stimolo per migliorare, ma allo stesso tempo ci si deve 'tappare le ore… - Inter_1908___ : RT @InterHubOff: ??Darmian a DAZN: “Quando giochi in una grande squadra come l'Inter le critiche ci sono, fanno parte di questo mondo, sopra… - Inter_1908___ : RT @InterHubOff: ??Darmian a DAZN: 'Sarà un campionato molto equilibrato. Noi siamo convinti delle nostre qualità, vogliamo fare una bella s… - junews24com : Darmian avvisa le rivali: «Siamo consapevoli della nostra forza» -