(Di venerdì 9 settembre 2022) I Carabinieri della Stazione di Arpaia (BN) hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di una professoressa di una scuola secondaria di primo grado della provincia di, per il reato di violenza sessuale aggravata in danno di unminor. L’attività di indagini – avviate alla fine del mese di marzo 2022, a seguito della denuncia da parte del Dirigente del plesso scolastico e successivamente della querela sporta dai genitori del minor– consentiva di raccogliere celermente gravi elementi indiziari a carico dell’la quale, abusando della propria autorità, induceva il propriododica compiere e subire atti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorità fisica ...

...media della provincia è stataper violenza sessuale aggravata: secondo le accuse la donna avrebbe abusato di uno dei suoi alunni, un bambino di appena 12 anni. Nei confronti dell'...... vienenel febbraio del 1944 e poi deportata in Germania, nei campi di concentramento. ... Attualmente èdi lettere in una scuola pubblica di Roma, dove vive. Appassionata di storia ... Insegnante arrestata a Benevento: avrebbe sedotto e violentato un alunno 12 enne - Ildenaro.it Insegna in una scuola media di Arpaia. Secondo l’accusa avrebbe indotto il ragazzino a compiere e subire atti sessuali sia in classe che virtualmente ...L’insegnante, secondo le attività di indagini avviate nel marzo scorso, avrebbe indotto il proprio allievo a compiere e subire atti sessuali, abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica e di s ...