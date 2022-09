Infortunio Lukaku, il belga domani di nuovo a Milano: poi le valutazioni (Di venerdì 9 settembre 2022) Romelu Lukaku tornerà domani a Milano dopo aver lavorato in Belgio dal fisioterapista di fiducia, probabile rientro contro l’Udinese? Romelu Lukaku tornerà domani a Milano dopo aver lavorato in Belgio dal fisioterapista di fiducia, probabile rientro contro l’Udinese? Aleggiano diversi dubbi sull’attaccante e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’idea primaria è quella di evitare rischi. Soltanto in casa di certezza di non avere ricadute Lukaku verrà rimesso in campo. Salterà le prossime due sfide con ogni probabilità e per la sfida contro l’Udinese sarà da valutare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Romelutorneràdopo aver lavorato in Belgio dal fisioterapista di fiducia, probabile rientro contro l’Udinese? Romelutorneràdopo aver lavorato in Belgio dal fisioterapista di fiducia, probabile rientro contro l’Udinese? Aleggiano diversi dubbi sull’attaccante e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’idea primaria è quella di evitare rischi. Soltanto in casa di certezza di non avere ricaduteverrà rimesso in campo. Salterà le prossime due sfide con ogni probabilità e per la sfida contro l’Udinese sarà da valutare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

