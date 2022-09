Infiltrazioni della ‘ndrangheta nelle scommesse online: confiscati beni per 1,8 milioni a un imprenditore romano (Di venerdì 9 settembre 2022) Le scommesse online e le Infiltrazioni della ‘ndrangheta con un sistema ben consolidato. E un’organizzazione criminale ‘scoperchiata’. Questo è quello che è stato scoperto dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, che insieme al personale dello S.C.I.C.O., con il coordinamento della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Dott. Giovanni Bombardieri, hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria. Un provvedimento che, di fatto, dispone l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca di beni – per un valore complessivo stimato in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 settembre 2022) Lee lecon un sistema ben consolidato. E un’organizzazione criminale ‘scoperchiata’. Questo è quello che è stato scoperto dai militari del Comando ProvincialeGuardia di Finanza di Reggio Calabria, che insieme al personale dello S.C.I.C.O., con il coordinamentolocale ProcuraRepubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Dott. Giovanni Bombardieri, hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria. Un provvedimento che, di fatto, dispone l’applicazionemisura di prevenzione patrimonialeconfisca di– per un valore complessivo stimato in ...

