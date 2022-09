Incentivi del governo per i motori inquinanti, ricorso ambientalista al Tar: ‘Spesi 3 miliardi e record negativo di auto elettriche in Europa’ (Di venerdì 9 settembre 2022) Hanno deciso di ricorrere al Tar contro gli Incentivi per i motori a combustione e, in particolare, contro il decreto del presidente del Consiglio del 6 aprile scorso, che ha stabilito il riconoscimento degli Incentivi ‘per l’acquisto di veicoli non inquinanti’ per gli anni 2022, 2023 e 2024. A rivolgersi ai giudici amministrativi sono Legambiente, Wwf Italia, Greenpeace Italia, Kyoto Club, Cittadini per l’aria con il coordinamento di Transport & Environment. Chiedono al governo di mettere fine a qualsiasi incentivo all’acquisto di auto con motori a combustione e di privilegiare gli interventi a sostegno della riconversione industriale verso la mobilità elettrica e gli investimenti nelle infrastrutture di mobilità sostenibile a zero emissioni. Dal 2020, dopo lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Hanno deciso di ricorrere al Tar contro gliper ia combustione e, in particolare, contro il decreto del presidente del Consiglio del 6 aprile scorso, che ha stabilito il riconoscimento degli‘per l’acquisto di veicoli non’ per gli anni 2022, 2023 e 2024. A rivolgersi ai giudici amministrativi sono Legambiente, Wwf Italia, Greenpeace Italia, Kyoto Club, Cittadini per l’aria con il coordinamento di Transport & Environment. Chiedono aldi mettere fine a qualsiasi incentivo all’acquisto dicona combustione e di privilegiare gli interventi a sostegno della riconversione industriale verso la mobilità elettrica e gli investimenti nelle infrastrutture di mobilità sostenibile a zero emissioni. Dal 2020, dopo lo ...

riccardo_fra : #EnergieRinnovabili: il #Governo doveva approvare i nuovi incentivi statali entro maggio ma nulla è stato fatto. ll… - SpaghettiDAO : ..tanti incentivi: ???? Airdrop di 10.000 $PASTA token ?? per ciascun NFT ???? Licenza per avviare il tuo network di br… - Salvato55334700 : RT @riccardo_fra: #EnergieRinnovabili: il #Governo doveva approvare i nuovi incentivi statali entro maggio ma nulla è stato fatto. ll modo… - RiccardoAndreo8 : RT @gspazianitesta: La vicenda della cessione del credito per gli incentivi edilizi (non solo il superbonus) - ultimo atto quello dello sli… - RiccardoAndreo8 : RT @gspazianitesta: I quotidiani descrivono un PdC irritato con i partiti che insistono nel voler risolvere i problemi della cessione del c… -