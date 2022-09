In un video l’errore umano che ha provocato l’incendio alla Nitrolchimica di San Giuliano Milanese (Di venerdì 9 settembre 2022) l’incendio alla Nitrolchimica di San Giuliano Milanese è stato provocato da uno scoppio. A causa di una manovra sbagliata dopo un principio d’incendio. E mentre si attendono le analisi definitive dell’Arpa sull’inquinamento ambientale, un filmato acquisito dai pubblici ministeri di Lodi immortala la dinamica dell’esplosione iniziale. E le testimonianze dei colleghi di Sergio De Donato e Francesco Pacilli, i due feriti più gravi, confermano. Nel fotogrammi estratti dal sistema di videosorveglianza, racconta oggi l’edizione Milanese di Repubblica, si vede De Donato che inserisce manciate di rifiuti all’interno di un compattatore. La prima vampata parte da lì, forse a causa dell’inserimento di un rifiuto rovente o infiammabile. Poi si propaga a una ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 settembre 2022)di Sanè statoda uno scoppio. A causa di una manovra sbagliata dopo un principio d’incendio. E mentre si attendono le analisi definitive dell’Arpa sull’inquinamento ambientale, un filmato acquisito dai pubblici ministeri di Lodi immortala la dinamica dell’esplosione iniziale. E le testimonianze dei colleghi di Sergio De Donato e Francesco Pacilli, i due feriti più gravi, confermano. Nel fotogrammi estratti dal sistema disorveglianza, racconta oggi l’edizionedi Repubblica, si vede De Donato che inserisce manciate di rifiuti all’interno di un compattatore. La prima vampata parte da lì, forse a causa dell’inserimento di un rifiuto rovente o infiammabile. Poi si propaga a una ...

