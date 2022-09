In Rai tifano Meloni Indiscreto-Storace | Vi dico cosa sta succedendo | il nome top

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 settembre 2022) Ti incammini per i viali di Saxa Rubra e vedi certe facce... Il 25 settembre si avvicina e ci sono fior di lottizzati con la paura in corpo. Con le elezioni cambiano gli equilibri anche alla Rai, con una novità, rappresentata da Giorgia. Che dall'azienda è fuori, per ora. Va anche detto che stanno tutti parati. La parola d'ordine l'ha data il Pd, con un gioco illusionista: "Tanto durano poco". Ma chi fa informazione sa che i governi più longevi, dal 1994 ad oggi, sono stati proprio di centrodestra. Le carte, per ora, stanno nelle mani di due personaggi. Igor De Biasio, riconfermato consigliere d'amministrazione della Rai voluto da Matteo Salvini. L'altro è Giampaolo Rossi, che nello scorso mandato è stato mattatore dell'azienda. Entrambi, quando tacciono, stanno per giocare la partita. E ora non parlano. MOVIMENTI Tanto per dirne una, alla Rai ...