In Argentina stappano lo champagne | È morta la vecchia | il video della vergogna

Leggi su iltempo

(Di venerdì 9 settembre 2022) Mentre il mondo piange la morteRegina Elisabetta II, scomparsa all'età di 96 anni dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni, c'è chi festeggia, insulta ala "di m... figlia di p..." e stappa lo. La scena incredibile è andata in onda in una trasmissione televisiva, Cuneo del mediodia, dove il conduttore Santiago Cuneo ha iniziato il programma giovedì 8 settembre come fosse un party di Capodanno. "Èladi m..." esulta il conduttore in unche sta facendo il giro dei sociale definito dalla quasi totalità degli utenti come intollerabile. “È finita una volta per tutte", ha detto Cuneo stappando una bottiglia die brindando con i suoi ospiti ripetendo numerosi insulti alla ...