Imprevisto surreale e tifosi sbigottiti | Inter-Torino | succede alla vigilia

(Di venerdì 9 settembre 2022)non comincia sotto i migliori auspici per i granata, a causa di un incidente di percorso che ha davvero sorpreso tutti. Ivan Juric non potrà accompagnare ilin panchina in occasione dell’avvincente sfida di San Siro contro l’, a causa di una polmonite che sta curando e che l’ha tenuto fermo anche lunedì. Le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Il Lametino

... ma per gli spettatori la visione può rivelarsi inaspettatamente divertente e comicamente. ... Il viaggio inizia con qualche, ma poi tutto sembra mettersi per il meglio. In realtà la ...Un regista di spot viene coinvolto in unaavventura in un villaggio spagnolo. FILM ... ore 21:25 su Rai 1 Una wedding planner che diventa virale e un amore improvviso eche cambierà ... Un po' di Calabria a Orvieto con le “Donne vestite d'ortica” di Laura Calderini Orvieto - Le “Donne vestite d’ortica” di Laura Calderini si sono ripresentate in tutta la loro misteriosità e bellezza. È stata infatti presentata, ad Orvieto, l’ultima fatica letteraria della Calderi ...