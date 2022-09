Iliad offre tanti Giga a soli 4 | 99 euro | l’offerta è imperdibile | ma dura solo una settimana

(Di venerdì 9 settembre 2022) Presto, che è tardi. Per usufruire alla nuova promo di, che accende la curiosità propria di chi ha bisogno di piùsul suo smartphone, c’è tempo soltanto una. O giù di lì.– Computermagazine.itIl countdown, un classico nelle offerte didirettamente sul suo portale ufficiale, è già scattato, una lenta goccia cinese che indica un tempo non così enorme per sfruttare una offerta che chissà quando ricapiterà. Già, non è sempre disponibileVoce, sempre molto apprezzata dagli utenti, nuovi o vecchi, dell’operatore parigino. 40MB MINUTI e SMS illimitati, per sempre, a 4,99al mese, a cui si deve aggiungere i 9,99, una tantum, per il costo di attivazione della SIM. Superati i 40mb, previo ...

AcciaioMario : @JPCK72 @FelipeKarmelo @Sargans2 Iliad per ora ha una strategia diversa: offre sì più 'roba' (Giga) ai nuovi ingres… -

TecnoAndroid.it

... poi 29,99 euro TIMdue differenti possibilità per avere una SIM Giga illimitati . La più ... L'offerta è disponibile per chi arriva dae alcuni operatori virtuali selezionati. Primo mese e ...Se non siete soddisfatti del supporto ricevuto l'operatorel'opportunità di richiedere un ... L'offerta è disponibile per chi arriva dae alcuni operatori virtuali selezionati con ... Iliad offre al momento l’offerta migliore: 150GB in 5G, prezzo e caratteristiche Come Iliad ci sono pochi i gestori in grado di dare del loro meglio: ecco quali sono le migliori offerte in assoluto ...Very Mobile premia coloro che intendono effettuare la portabilità del loro numero verso l'operatore virtuale nato nell'inverno 2020 con un buono Amazon del valore di 10 euro. L'offerta è valida da ogg ...