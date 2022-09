Il voto utile è quello al Terzo polo per avere Draghi al governo e non Meloni, dice Renzi (Di venerdì 9 settembre 2022) «Il voto utile? È quello a noi, così avremo un governo Draghi e non un governo Meloni». Sul Corriere, Matteo Renzi rovescia il ragionamento del segretario del Partito democratico Enrico Letta sulle elezioni del 25 settembre. Mentre i sondaggi di Ipsos sul Corriere e quelli di Demos su Repubblica registrano un ulteriore balzo in avanti di Fratelli d’Italia ai danni della coalizione di centrosinistra, il leader di Italia Viva – alleato con Carlo Calenda – critica le lamentele di Letta sul Rosatellum ricordando che quella legge elettorale è opera proprio del Partito democratico: «È una legge su cui la fiducia non l’ho messa io, l’ha messa Gentiloni che mi risulta iscritto al Pd. E la ministra che in aula disse “pongo la questione di fiducia” era Anna ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 9 settembre 2022) «Il? Èa noi, così avremo une non un». Sul Corriere, Matteorovescia il ragionamento del segretario del Partito democratico Enrico Letta sulle elezioni del 25 settembre. Mentre i sondaggi di Ipsos sul Corriere e quelli di Demos su Repubblica registrano un ulteriore balzo in avanti di Fratelli d’Italia ai danni della coalizione di centrosinistra, il leader di Italia Viva – alleato con Carlo Calenda – critica le lamentele di Letta sul Rosatellum ricordando che quella legge elettorale è opera proprio del Partito democratico: «È una legge su cui la fiducia non l’ho messa io, l’ha messa Gentiloni che mi risulta iscritto al Pd. E la ministra che in aula disse “pongo la questione di fiducia” era Anna ...

