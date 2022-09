Il voto utile e l’Unità d’Italia: ecco perché dovete turarvi il naso e votare tutti Pd (di G. Cuperlo) (Di venerdì 9 settembre 2022) Ognuno la pensi come vuole, ma su un punto Enrico Letta ha ragione: questa volta il voto utile ha tutti i requisiti per invertire il corso dei prossimi anni. Può impedire alla destra di ottenere una quantità di seggi, tra deputati e senatori, sproporzionata rispetto al consenso raccolto. E può consegnare alla forza portante del centrosinistra, il Pd, un risultato in grado di autorizzare nel dopo un’alternativa credibile a Meloni, Salvini, Berlusconi. Fantasie? No, e conviene spiegarlo senza aggredire nessuno o denigrare gli altri competitori. Semplicemente usando quel buon senso che le campagne elettorali confinano spesso a bordo campo. Allora, con ordine. A sostegno di una scelta squisitamente individuale, l’espressione di un voto utile, esiste un argomento numerico e un altro più politico. Partiamo ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 settembre 2022) Ognuno la pensi come vuole, ma su un punto Enrico Letta ha ragione: questa volta ilhai requisiti per invertire il corso dei prossimi anni. Può impedire alla destra di ottenere una quantità di seggi, tra deputati e senatori, sproporzionata rispetto al consenso raccolto. E può consegnare alla forza portante del centrosinistra, il Pd, un risultato in grado di autorizzare nel dopo un’alternativa credibile a Meloni, Salvini, Berlusconi. Fantasie? No, e conviene spiegarlo senza aggredire nessuno o denigrare gli altri competitori. Semplicemente usando quel buon senso che le campagne elettorali confinano spesso a bordo campo. Allora, con ordine. A sostegno di una scelta squisitamente individuale, l’espressione di un, esiste un argomento numerico e un altro più politico. Partiamo ...

