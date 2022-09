Il Trofeo della Diamond League a Ostia: il triplista Diaz vince il famoso premio (Di venerdì 9 settembre 2022) Ostia – L’ultima tappa della Diamond League e la finale di Zurigo del circuito mondiale dell’atletica leggera ha portato al Centro Sportivo delle Fiamme Gialle un premio importante. Andy Díaz Hernandez, campione cubano di salto triplo che si allena a Castel Porziano sotto la guida di Fabrizio Donato, bronzo olimpico triplista a Londra 2012 e Andrea Matarazzo, con cui collabora e responsabile del Gruppo Salti Fiamme Gialle. La bandiera delle Fiamme Gialle ed ex capitano della Nazionale di atletica ha seguito il suo ‘pupillo’ in Svizzera e lo ha applaudito quando ha conquistato il Diamond famoso saltando il personale best di 17,70 metri. Mattarazzo, Diaz e Donato (foto@FabrizioDonato-Facebook) Donato ha scritto sulla ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 9 settembre 2022)– L’ultima tappae la finale di Zurigo del circuito mondiale dell’atletica leggera ha portato al Centro Sportivo delle Fiamme Gialle unimportante. Andy Díaz Hernandez, campione cubano di salto triplo che si allena a Castel Porziano sotto la guida di Fabrizio Donato, bronzo olimpicoa Londra 2012 e Andrea Matarazzo, con cui collabora e responsabile del Gruppo Salti Fiamme Gialle. La bandiera delle Fiamme Gialle ed ex capitanoNazionale di atletica ha seguito il suo ‘pupillo’ in Svizzera e lo ha applaudito quando ha conquistato ilsaltando il personale best di 17,70 metri. Mattarazzo,e Donato (foto@FabrizioDonato-Facebook) Donato ha scritto sulla ...

lacittanews : Il 16 e il 17 settembre il grande basket maschile torna sul parquet del Palatagliate grazie alla settima edizione d… - PaolaRgnm : RT @Campanelli11: Dalla 4^ alla 1^ serie svedese fino all’unico trofeo della storia dell’Ostersunds, la Coppa di Svezia, 10^ in Championshi… - CskaTorino : RT @Campanelli11: Dalla 4^ alla 1^ serie svedese fino all’unico trofeo della storia dell’Ostersunds, la Coppa di Svezia, 10^ in Championshi… - ale_ssandro3 : RT @Campanelli11: Dalla 4^ alla 1^ serie svedese fino all’unico trofeo della storia dell’Ostersunds, la Coppa di Svezia, 10^ in Championshi… - CapuozzoMarco : @emanuelepalma74 @andrealucio77 @laziocrazia Il problema è che solo voi pensate che si sia fatta passare la vittori… -