Luxgraph : Il superyacht «007» affonda davanti alla spiaggia in Grecia #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war… - ninda1952 : RT @RaiNews: Il superyacht sugli scogli affonda davanti all’isola di Kythnos, davanti alla baia di Kolona (Video). - P_NAUTICA_BLOG : Il superyacht «007» affonda davanti alla spiaggia in Grecia - ClaudiaBruno00 : RT @RaiNews: Il superyacht sugli scogli affonda davanti all’isola di Kythnos, davanti alla baia di Kolona (Video). - infoitestero : Superyacht 007 si schianta fra gli scogli della Grecia -

SecondoTimes, lo "" è stato sviluppato da Aegean Yachts nel 2006 e può ospitare fino a 10 persone. Ha uno scafo in acciaio e una sovrastruttura in alluminio. 9 settembre 2022... chiamato. L'imbarcazione ispirata alla serie, ha concluso il suo viaggio nella baia di Kolona, sull'isola greca di Kythnos. Dalle prime ricostruzioni ilavrebbe colpito uno scoglio ...Un superyacht di 49 metri di lunghezza a tema James Bond - chiamato «007» - di proprietà di un uomo d'affari svizzero, si è incagliato dopo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...