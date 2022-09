Il sondaggio Ipsos prima del silenzio elettorale: alla Camera 249 seggi al centrodestra, 82 al centrosinistra (Di venerdì 9 settembre 2022) Fratelli d’Italia supera il 25% nell’ultimo sondaggio di Ipsos prima delle elezioni del 25 settembre. La rilevazione di Nando Pagnoncelli pubblicata oggi dal Corriere della Sera dà anche le proiezioni per i seggi della Camera e del Senato: secondo l’analisi la partita finirebbe 249 a 82 a Montecitorio e 121 a 43 a Palazzo Madama. Nel dettaglio il partito di Giorgia Meloni arriva al 25,1%, mentre il Partito Democratico è al 20,5%, perdendo due punti e mezzo. Segue il Movimento 5 Stelle, accreditato del 14,5% e in crescita dell’1,1% mentre la Lega è al 12,3%. In questa rilevazione Forza Italia è all’8% mentre il Terzo Polo è al 6,7%. Oltre la soglia di sbarramento ci sono l’alleanza tra Verdi e Sinistra Italiana (3,4%) e Italexit di Gianluigi Paragone (3%). Le proiezioni Pagnoncelli spiega che ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 settembre 2022) Fratelli d’Italia supera il 25% nell’ultimodidelle elezioni del 25 settembre. La rilevazione di Nando Pagnoncelli pubblicata oggi dal Corriere della Sera dà anche le proiezioni per idellae del Senato: secondo l’analisi la partita finirebbe 249 a 82 a Montecitorio e 121 a 43 a Palazzo Madama. Nel dettaglio il partito di Giorgia Meloni arriva al 25,1%, mentre il Partito Democratico è al 20,5%, perdendo due punti e mezzo. Segue il Movimento 5 Stelle, accreditato del 14,5% e in crescita dell’1,1% mentre la Lega è al 12,3%. In questa rilevazione Forza Italia è all’8% mentre il Terzo Polo è al 6,7%. Oltre la soglia di sbarramento ci sono l’alleanza tra Verdi e Sinistra Italiana (3,4%) e Italexit di Gianluigi Paragone (3%). Le proiezioni Pagnoncelli spiega che ...

